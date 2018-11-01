Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'na doğru





KONYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, 24 Kasım-3 Aralık'ta farklı ülkelerden 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Konya'da gerçekleştirilecek.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, olimpiyatlara ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, federasyon olarak önemli organizasyonlara imza attıklarını, ülkeyi en iyi şekilde temsil etme gayretinde olduklarını söyledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olimpiyatlara büyük bir katılım beklediklerini dile getiren Tulay, "Şu anda dünyadan 40 ülke var ama biz rekor kırmayı hedefledik ve 40 ülkenin üzerine çıkacağız. 200'ün üzerinde çok kıymetli sporcu olimpiyatlara katılacak. Ülke delegasyonlarıyla sporculara, Konya'yı, Mevlana'yı gezdirerek ülkemizi tanıtmayı hedefledik. Burada bulunduğumuz zaman içerisinde yurtdışından gelenlerin, Türkiye'nin misafirperverliğini görmelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Olimpiyatların sponsorluğunu üstlenen Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür eden Tulay, "Artık Kulüpler Şampiyonası'nın adı son yıllarda şampiyonanın dışında 'Konya buluşması' diye anılmaya başlandı. Selçuklu Belediyemize, bu yıl bize gösterdiği ilgi dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.





- "Okullar bizim için çok önemli"

Satrancın 2005 yılında seçmeli ders olduğunu hatırlatan Tulay, şunları kaydetti:

"Biz sadece seçmeli ders değil daha etkin olması için gayret gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanımız bir dönem Türkiye Satranç Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve satrancın 2005 yılında seçmeli ders olarak kararlaştırılması noktasında kıymetli destekleri olmuş. Şu an Milli Eğitim Bakanlığıyla yeniden bir güncelleme protokolü çalışmamız devam ediyor. Yakında bir protokol imzalayacağız. Okullar bizim için çok önemli. Biz, 'Satrançta hiçbir ayrım yok. 7'den 70'e herkes satranç oynayabilir' diyoruz ama öncelikle, okul çağındaki çocuklarımız için önemli görüyoruz. Çünkü satranç gibi birçok önemli özelliği içinde barındıran bir branşın çocuklarımızın akademik gelişimine de katkı sağladığını görüyoruz."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonanın, şehrin ve ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Pekyatırmacı, "Bu tür organizasyonların ülkemizde satranç branşına ilgiyi yoğunlaştıracağını düşünüyorum." dedi.





- "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz"

Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'na ilişkin bilgi veren Pekyatırmacı, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu nedenle çocuklarımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Bu bilinç ve anlayışla çocuklarımızın sportif başarılarını, kişisel gelişimlerini her zaman önemsiyoruz. Satrançta ülke olarak son yıllarda elde edilen başarılarımıza bu organizasyonla bir yenisini daha ekleyeceğimize inanıyorum. Başta milli takımımız olmak üzere şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum."