KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, "3. Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali" başladı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Çini ve Seramik Araştırma Merkezi, DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası (KÜTSO) ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) iş birliğinde Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, törenle açıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın UNESCO tarafından dünya genelinde "Yaratıcı Şehir" olarak kabul edilen 180 şehirden biri olduğunu hatırlattı.

Kütahya'nın çinin başkenti olduğunu belirten Nayir, şöyle konuştu:

"Anadolu bir zenginlikler coğrafyası tarih, kültür, sanat, doğal güzellikler ve yer altı zenginliklerine sahip önemli bir coğrafya. Bu coğrafya zenginliklerinde de Kütahya önemli pay sahibi. Kütahya Anadolu'daki zenginliklere katkı vermiş ve bu zenginliklerinden pay almış bir şehir. Konu çiniye gelince ise Kütahya çininin başkentidir diyoruz."

Nayir, gelecek yıllarda uluslararası alanda çini ve el sanatlarının tanıtımına daha önem verilmesini, çininin daha da kıymetlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da Kütahya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı şehirleri arasında olduğunu söyledi.

31 Ekim 2017'de UNESCO tarafından ilan edilen Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen Kütahya'nın, zanaat ve halk sanatları alanında "Yaratıcı Şehir" unvanını almaya hak kazandığını hatırlatan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki yaratıcı şehir sayısı Gaziantep ile birlikte 31 Ekim itibarıyla Kütahya, İstanbul ve Hatay'ın da eklenmesiyle 4'e yükseldi. Böylece Türkiye, Kütahya'nın da önemli katkısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki en başarılı ülkelerden biri haline geldi. Kütahya söz konusu ağa, zanaat ve halk sanatları dalında kabul edilen Türkiye'den ilk şehir olma başarını göstererek dünyada bu alanda ağa kabul edilen 37 şehirden biri oldu. Başka bir ifadeyle Kütahya, dünyadaki 37 zanaat ve halk sanatı şehrinden biri olarak tescil edildi."

Törende, DPÜ Rektörü Remzi Gören, ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz ve KÜTSO adına Emin Yüce de birer konuşma yaparak Kütahya'da çini ve el sanatlarının önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kütahya'nın önde gelen çini ustalarından Hamza Üstünkaya, Mehmet Koçer ve Mehmet Gürsoy'a plaket takdim edildi.

Daha sonra kentteki çini ve el sanatları ustalarının eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Festival, ulusal ve uluslararası birçok çini ve seramik sanatçısının düzenleyeceği panel, workshop ve sergilerle 5 Ekim'e kadar sürecek.