Duman konseri biletleri n11.com’da satışta

İSTANBUL (AA) - Duman konseri biletleri, n11.com’da Tatil & Eğlence kategorisinde 97,50 TL’den satışa sunuluyor.

n11.com açıklamasına göre, e-ticaret platformu n11.com, Mobilet ile iş birliğine giderek, 2 Aralık’ta Volkswagen Arena’da Garanti One sponsorluğunda gerçekleşecek “GarantiOne Sunar: Duman” konseri biletlerini n11.com’da satışa sundu. Duman konseri biletleri n11.com’da Tatil & Eğlence kategorisinde 97,50 TL’den satışa sunuluyor.

Türkiye’de rock müziğin öncü gruplarından Duman, 2 Aralık’ta Volkswagen Arena’ya konuk oluyor. “Aman Aman”, “Senden Daha Güzel”, “İçerim Ben Bu Akşam”, “Helal Olsun”, “Eyvallah”, “Seni Kendime Sakladım” gibi şarkılarıyla Türk rock sahnesinin başarılı isimlerinden olan Duman, 2013’te yayınladığı “Darmaduman” albümünün ardından yaklaşık 20 yıllık müzik yolculuğuna Türkiye’nin pek çok yerinden hayranlarıyla buluştuğu konserlerle devam ediyor.