ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinin Çantırlı Mahallesi'nde düğünlerde havaya ateş açılmaması için kampanya başlatıldı.

Çantırlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mimar Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak bundan sonra köylerinde düzenlenen düğünlerde asla havaya ateş edilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Nerede olursa olsun silah atılmasına tepki koyduklarını belirten Uslu, "Mahallenin içinde düğün yapıyoruz. Allah muhafaza, kurşun sekmesi yaşansa ne yapacağımızı bilemeyiz. Bu nedenle düğünlerde silaha, silah atışına 'hayır' diyelim. Biz bunu yapıyoruz, herkesin destek olmasını bekliyoruz." dedi.



