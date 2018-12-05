Düğünlerde güzel oynamak için eğitim alıyorlar

DİYARBAKIR(AA) - Diyarbakırlı kadınlar, düğün ve kına törenlerine hazırlanmak için uygulamalı eğitim alıyor.

Kadınların sosyal hayatta daha aktif olmasını hedefleyen Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince bu doğrultuda 20'yi aşkın alanda açılan kursta eğitim veriliyor.

Bu kurslardan biri de kadınlardan gelen talep üzerine açıldı. Düğününde oynayamaması içinde ukde kalan, akrabalarının düğününde dans etmeyi bilmediği için piste çıkamayan kadınların isteği üzerine Mevlana Halit Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen kursta canlandırmalı eğitim veriliyor.

Yöresel kıyafetlerle düğün ve kına törenlerine uygulamalı eğitimle hazırlanan 15-50 yaş arası 50 kursiyer, kına ve düğün geleneklerinin yanı sıra yöreye özgü "keşe-o", "delile, "kadın halayı", "harrani", "çift ayak", "çaçan", "papure" ve "çepik" gibi halayları da öğreniyor.

Eğitimle öz güven kazanan kadınlar, akrabalarının düğününde oynamak hatta halay başı olmak için sıkı çalışıyor.

"Oynamayı bilenleri kıskanıyordum, şimdi ben de öğreniyorum"

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Gurbet Akyüz (36), AA muhabirine, yeğeninin düğününe hazırlandığını söyledi.

"Düğünümde oynamayı bilmiyordum, oturdum. Bir ay sonra yeğenimin düğünü var, orada oynamak istiyorum. Çok sıkı çalışıyoruz" diyen Akyüz, ileride çocuklarının düğününde de oynamak istediğini belirtti.

Akyüz, "Eskiden oynamayı bilenleri kıskanıyordum, şimdi ben de öğreniyorum ve çok mutluyum." dedi.

"Düğünlerimizde daha güzel oynayabilmek için yazıldım"

Yeşim Sarı (19), merkeze kuaförlük kursu için başvuru yaptığını, daha sonra duyduğu bu eğitimin ilgisini çektiğini belirtti.

"Düğünlerde daha güzel oynamak için kursa yazıldığını ifade eden Sarı, ileride kardeşlerinin düğün ve kına töreni olduğunda neler yapılacağını öğrenmek, bu törenleri usulüne uygun yerine getirmek için eğitim aldığını, iki haftada güzel yol katettiklerini aktardı.

"Bundan sonra halay başı benim"

Kader Türkyılmaz, çocukluğundan bu yana halk oyunlarına ilgi duyduğunu, Kaymakamlığın böyle bir eğitim hizmeti sunduğunu duyunca kursa kayıt yaptırdığını aktararak, "Önceden ilgiyle izliyordum ama oynayamıyordum. Buraya geldikten sonra bayağı öğrendim. Bundan sonra düğünlerde halay başı benim." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı simülasyonla yapıyoruz"

Halk oyunları eğitmeni ve müzik öğretmeni Kıvanç Ateşoğulları, kursta her yaşa hitap ettiklerini dile getirerek, "Kadınlara kına gecesinde, düğünlerde neler yapılması gerekiyor, onları öğretiyoruz." dedi.

Ateşoğulları, bu kapsamda simülasyonla eğitim verdiklerini aktardı.