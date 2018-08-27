Düğünlerde çevreye silahla ateş edilmemesi uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde çevreye silahla ateş açılmaması için bilgilendirmelerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Düğünler Mateme Dönüşmesin" projesi kapsamında farklı zamanlarda düğün evlerini ziyaret etti.

Önleyici polislik hizmetleri kapsamında düğün sahipleri ve gelen davetlileri bilgilendiren polis ekipleri, şu uyarılarda bulundu:

"Anons ettirmek suretiyle düğünlerde silah atılmaması, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelebilecek tehditlerin önlenmesi ve mutlu günlerin mateme dönüşmemesi için vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır. Etraflarında olan olaylara duyarsız kalmamaları, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları gerektiği hususlarında bilgilendirme yapılmaktadır. Düğünler Mateme Dönüşmesin Projesi kapsamında ziyaret edilen düğünlerde uyarıcı ve bilgilendirici broşürlerden dağıtılmaktadır."



