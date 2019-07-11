Düğünde kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akrabası tarafından düğünde tabancayla kazara vurulan kişi, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düğünde kazara vurulan kişi hayatını kaybetti
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düğünde akrabası tarafından tabancayla kazara vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım servisinde 5 gündür tedavi gören Yasin Günaydın (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Günaydın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesince teslim alınarak Suşehri ilçesine bağlı Karaağaç köyünde toprağa verildi.

Yasin Günaydın'ın İstanbul'da yaşadığı ve düğün için Suşehri ilçesine geldiği öğrenildi.

- Olay

Kurşunlu köyündeki düğünde A.R.Ö'nün (27), otomobilin içinde ruhsatsız tabancayı kazara ateşlemesi sonucu akrabası Yasin Günaydın karnından vurulmuştu.

Gözaltına alınan A.R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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