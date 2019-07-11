Düğünde kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düğünde akrabası tarafından tabancayla kazara vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım servisinde 5 gündür tedavi gören Yasin Günaydın (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Günaydın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesince teslim alınarak Suşehri ilçesine bağlı Karaağaç köyünde toprağa verildi.
- Olay
Kurşunlu köyündeki düğünde A.R.Ö'nün (27), otomobilin içinde ruhsatsız tabancayı kazara ateşlemesi sonucu akrabası Yasin Günaydın karnından vurulmuştu.
Gözaltına alınan A.R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.