Düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düğünde pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi tutuklandı.

Erzurum Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde araç içerisinden pompalı tüfekle havaya ateş eden İ.Ö. (25) polis ekiplerince fark edildi.

Polis ekiplerinin otomobile yaklaştığını gören İ.Ö. olay yerinden kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takip edilen İ.Ö, ilçe merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan tutuklandı.