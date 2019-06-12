Düğünde başına kurşun isabet eden kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düğünde havaya açılan ateş sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi'nde bir düğününe katılan E.K. düğünde havaya ateş açılması sonucu, başına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olayın ardından düğünde kavga çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Başından yaralanan E.K. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada araçtan atlayarak polisten kaçmak isteyen iki şüpheli yaralandı.
Şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırıldı.