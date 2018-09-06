Düğünde ateş ederken başından vurulan doktor öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, düğünde havaya ateş ederken kendini vurduğu öne sürülen doktor yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Akşehir 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Hasan Akdemir (39), Kozağaç Mahallesi'nde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açtı.

Bu sırada silahın tutukluk yapması üzerine başından yaralanan Akdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



