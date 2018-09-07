Düğünde ateş ederken başından vurulan doktor defnedildi

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde havaya ateş ederken kendini vurduğu öne sürülen doktor Hasan Akdemir'in cenazesi, Doğanhisar'da toprağa verildi.

Akdemir'in (39) cenazesi, Çınaroba Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de cuma namazı sonrası, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Doğanhisar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kerim Yeşildağ, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Baro Temsilcisi Barış Tören, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İddiaya göre, Akşehir 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Hasan Akdemir, Kozağaç Mahallesi'nde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açarken, silahın tutukluk yapması üzerine başından yaralanmıştı. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



