Düğün konvoyunda araçtan ateş açan kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da düğün konvoyundaki bir araçtan av tüfeğiyle ateş açan şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca düğün konvoyundaki bir araçtan av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan görüntüleri inceleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateş açılan aracın plakasını belirledi.

Ekipler önce aracı kullanan D.K'ye, ardından da av tüfeğini kullandığı tespit edilen E.F.D'ye (22) ulaştı.

Gözaltına alınan E.F.D, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirildi.

E.F.D, burada gazetecilerin soruları üzerine "Yaptığımız doğru değil ama çok şükür yüz kızartıcı bir suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil ve attığımız yerde insan yok. Gerçi insan olsa bile zaten ses fişeği, insanı yaralamaz ama yine de kimse atmasın." dedi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan aracı kullanan D.D'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "araç dışı yolcu bindirmek", "sürekli sol şerit ihlali", "saygısızca araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "emniyet kemeri takmamak" ve "trafik işaretlerine uymamak" suçlarından 2 bin 628 lira para cezası yazıldığı öğrenildi.