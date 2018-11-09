Düğün fotoğraflarını 'özensiz' çeken fotoğrafçıya ceza

EDİRNE (AA) - Edirne'de düğün fotoğraflarını beğenmediği için fotoğrafçı hakkında dava açan çift, mahkemece haklı bulundu.

Evlenmeye karar veren E.E ve E.E çifti, düğün fotoğraflarını çekmesi için kentte bir fotoğrafçıyla anlaştı. Fotoğrafçı G.M, şehrin pek çok noktasında çiftin fotoğrafını çekti.

Fotoğrafları beğenmeyen çift, "özensiz çekim" gerekçesiyle fotoğrafçı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, fotoğraf ve kamera çekiminin sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığı incelendi.

Mahkemede ayrıca, çiftin iddia ettiği üzere başka fotoğrafların mı, çift tarafından seçilen fotoğrafların mı büyütüldüğü ve albüm yapıldığı ile fotoğrafçının edinimini eksik ve ayıplı ifa edip etmediğine dair bilirkişiden rapor istendi.

Dava, fotoğrafçı bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporun ardından karara bağlandı.

Mahkeme, davalı fotoğrafçı G.M'nin geline ve damada ikişer bin lira manevi tazminat ve 625 lira maddi tazminat olmak üzere toplam 4 bin 625 lira tazminat ödemesine, tazminatın taraflar arasında dış mekan çekimi için anlaşılan tarih 17 Eylül 2016'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte fotoğrafçıdan tahsiline karar verdi.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin



