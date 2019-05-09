KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesindeki kuşlarıyla ünlü Düden Gölü yolunda trafik uygulaması yapıldı.
İlçe merkezinin 6 kilometre güneyinde yer alan kuş cenneti Düden Gölü çevresinde araçlarını park edip, alkol alan vatandaşların kuşları rahatsız ettiklerine dair çiftçilerden gelen şikayetler üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Cumhuriyet Mahallesi, göl yolunda uygulama yapıldı.
Alınan bilgiye göre, uygulamalarda 6 araca 12 bin 301 lira para cezası kesildi, 4 araca adli işlem yapılarak sürücülerin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Trafik uygulamaları göl yolunda devam edeceği öğrenildi.