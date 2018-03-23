Dubai'ye kaçan eski tümgenerale 15 yıla kadar hapis istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bakır, avukatı ve yakınlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Namık Genel, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Görüşte, sanık Bakır'ın Hava Pilot Tümgeneral rütbesiyle Afganistan Türk Görev Kuvveti ve Hamit Karzai Uluslararası Havaalanı Komutanlığı görevini yaparken darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildiğini hatırlatan Savcı Genel, Bakır'ın sözde "sıkıyönetim listesinde" 306'ncı sırada "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcılığı" pozisyonunda görevine devam edeceğinin belirlendiğini söyledi.

Sanık Bakır'ın 25 Ağustos 2016'da Kabil'den askeri kural, mevzuat ve teamüllere aykırı şekilde, izinsiz olarak ayrılarak Dubai'ye gittiğini, Bakır ile aynı yerde görev yapan eski tuğgeneral Şener Topuç ve eski tuğgeneral Mehmet Cengiz Doğan'ın Kabil'den ayrıldıklarını hatırlatan savcı, Bakır'ın Dubai'de yakalanarak Ankara'ya getirildiğini anımsattı.

Tanık beyanlarına da yer verilen görüşte, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Bakır'ı çok yakından tanıdığı ve sevdiği, evlenmesinde aracılık yaptığının beyan edildiği ve Bakır'ın Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu belirtildi.

Bakır'ın görev yaptığı dönemde Afganistan Türk Görev Kuvveti ve Hamit Karzai Uluslararası Havaalanı Komutanlığı ortak kullanım alanlarında FETÖ'ye ait, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükümet aleyhine hakarete varır derecede yayın yapan televizyon kanallarının sürekli açık olduğu bildirilen görüşte, yine Bakır'ın komuta ve sorumluluğunun bulunduğu askeri birlik içerisinde örgütün diğer mensuplarınca toplantıların yapıldığı kaydedildi.

Sanık Bakır'ın örgütle hiyerarşik ilişki içerisine girip örgütün yapılanmasıyla iradi bir şekilde organik bir bağ oluşturmak suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinin sabit olduğu ifade edilen görüşte, Bakır'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 15'er yıla kadar mahkumiyeti istendi.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Mehmet Cahit Bakır, "Mütalaaya karşı savunmalarımı yapmak için süre istiyorum, önceki savunmalarımda belirttiğim gerekçeler doğrultusunda tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Bakır ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Bakır'ın tutukluluğunun devamına da hükmeden heyet, davayı erteledi.