DTO Başkan Adayı Kıran destekçileri ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) nisan ayında yapılacak seçimlerinde başkan adayı olan Tamer Kıran, "Son yıllarda yaşadığı bunca krize rağmen dünya ortalamalarının çok üstünde ve istikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye gerçeği var artık. Biz Türk denizcileri, atamızın denizcilik ülküsü olarak tanımladığı görevin bilincinde, ilk hamlemizi yapmış, birlikteliğimizi sağlamış bulunmaktayız." dedi.

Nisan ayında yapılması planlanan DTO seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan Tamer Kıran, daha önce tanıtımı yapılan "Hepimizin Odası Hareketi" adındaki oluşum çerçevesinde, destekçileri ile bir araya geldi.

Konuşmasına tüm şehitleri anarak ve 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan Kıran, kendisine verilen desteklerle Türk denizciliğini bir dünya markası yapabilme azim ve cesaretlerinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kıran, Türk denizciliğinin geleceğine olan inançlarının her geçen gün güçlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni ve bereketli ufuklara yelken açan Türkiyemiz sert rüzgarlara, acımasız dalgalara maruz kalacaktır. Son yıllarda yaşadığı bunca krize rağmen dünya ortalamalarının çok üstünde ve istikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye gerçeği var artık. Biz Türk denizcileri, atamızın denizcilik ülküsü olarak tanımladığı görevin bilincinde, ilk hamlemizi yapmış, birlikteliğimizi sağlamış bulunmaktayız.

Bir araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Ancak büyük işleri başarmak ve birlikteliği berekete dönüştürmek için bir araya gelmek yetmez. Birlikte yürüyebilmek de gerekir. Birlikte yürüyebilmek için ortak bir dava, ortak bir rota ve en önemlisi zorluklara karşı ortak bir tavır ve hatta refleks gösterebilmek gerekir. Zorlukları aşmak, sorunlarımızı çözmek, hukukumuzu korumak, mesleki ve milli menfaatlerimizi geliştirmek için ortak akılla hareket etmek gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz."

"Hepimizin Odası Hareketi" yönetim yaklaşımı, ilkeleri, hedef ve proje alanları hakkında katılımcılara bilgi veren Kıran, denizciliğin bütün meslek kollarında gelişmesi ve ticaret hacminin artırılması için çalışacaklarını aktardı.

Kıran, mesleki, ticari ve toplumsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalar yapmanın, üyelerinin hukukunu ulusal ve uluslararası her zeminde korumanın DTO'nun ve yönetimi ortak davası olacağına dikkati çekerek, üyelerine faydası olmayan, üyelerinin hukukunu koruyamayan bir odanın ülkeye katkı sağlayamayacağını anlattı.





- "Üyelerimiz odamızın asıllarıdır"





"Üyelerimizin sağladığı oda kaynaklarını, ulusal ve uluslararası fırsatlar çerçevesinde üyelerimiz ve ülkemiz için zenginliğe dönüştürebilecek teknik, mesleki, hukuki ve sektörel yeterliliğe ulaşmak, yüksek nitelikli hizmet sunmak DTO'nun gelecek dönemdeki en önemli görevi olacaktır." diyen Kıran, oda teşkilatının aidat toplayan, konuk ağırlayan ve seyahat düzenleyen, arada bir belge veren bir acente kimliğinden çıkarak, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yetenek ve yeterliliğe kavuşmak zorunda olduğundan bahsetti.

Kıran, DTO yönetiminin asıllar, vekiller ve profesyoneller olmak üzere üç kavram üzerine oturtulacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Üyelerimiz odamızın asıllarıdır. Asılların seçtiği, Meslek Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi'nde bulunan üyeler vekillerdir. Asılların beklenti, görüş̧ ve tavsiyeleri vekillerce hayata geçirilecektir. Vekillerin asıllar adına istihdam ettiği, odanın faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli mesleki ve sosyal yeterliliklere sahip kişiler profesyonellerdir. Asıllarla oda ilişkileri 'iyi yönetişim' esaslarına göre yürütülecektir.

Vekiller seçildikleri organlarda asılların hukukunu koruma bilinciyle çalışacak, odanın temsil organlarında alınan bütün kararlar hakkında asıllar mutlaka bilgilendirilecektir. Vekiller, DTO'nun en üst karar organı olan Oda Meclisinin onayladığı usul ve esaslar çerçevesinde ve odanın kabul ettiği denizcilik ülküsü, politikalar ve ilkeleri doğrultusunda çalışacak, bütün faaliyetleri şeffaf bir düzende, asıllara bilgi verecek şekilde olacaktır. Profesyoneller tamamen bütçe esasına göre ve proje yönetimi disiplininde çalışacaklardır."





- "Odamızın bütçesi, asılların görüş ve önerileri çerçevesinde şekillenecek"





Kıran, önümüzdeki dönemde oda bütçesinin asılların görüş ve önerileri çerçevesinde şekilleneceğini vurgulayarak, "Asılların önerileri, vekillerin karar dayanağı olacaktır. Profesyoneller vekillerin kararlarını projelendirerek oda bütçesini hazırlayacaktır. Böylece bütçelerimiz genel yönetim giderleri ve bağışlardan ibaret olmayacak, denizciliğin gelişimi, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için gerekli kaynaklar bütçede kendini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Her bir kararın gerekçesinin, amacının, hedef kitlesinin, beklenen faydasının, faaliyet adımları ve harcamalarının bütçe disiplininden taviz vermeden oda çalışan ve yöneticilerince bilineceğine, odanın kurumsal reflekslerinin gelişeceğine dikkati çeken Kıran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Odanın yönetim hiyerarşisinde kopukluklar oluşmayacak, aynı zamanda odanın teşkilatlı faaliyet yapabilmesi ve teşkilatın efektif çalışması mümkün olacaktır. Odamız, devletin politika yapan ve icracı kurumlarıyla ilişkilerinde gerek mevzuat gerekse kaynak üretme ve sağlama noktasında, her bir konuyu proje yönetimi disiplininde ele alarak yürütecektir. Neticede, yapılan bütün çalışmalar odanın kurumsal hafızasında birikecek, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşların da oda-devlet ilişkilerinde konuya dahil edilebilmesi için gerekli koordinasyon gücü sağlanmış olacaktır. Odanın aktif rol alması, rehberliği, proje geliştirme ve koordinasyon gücüyle, denizcilik alanındaki devlet destek ve teşviklerinin çok daha rasyonel, etkisi daha derin, sektörün bütününü kapsayıcı olacağı açıktır."





- "Üyelerimizin ihtiyaçları dururken başka alanlara bağış adı altında kaynak aktarımı yapılmayacak"





Tamer Kıran yeni dönemde oda vizyonunun 7 ana ilke üzerinde şekilleceğine dikkati çekerek, bu ilkeleri şu şekilde özetledi:

"Odamız her daim ulaşılabilir olacaktır. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren üyelerimiz için 7/24 hizmet verecektir. Oda Yönetim Kurulu Toplantıları, her üç ayda bir farklı şubemizde yapılacak ve sorunlar yerinde müşahede edilecektir. DTO'nun sahibi üyelerdir. Bu kaynağı sağlayanlar kaynağın nereye harcandığını görme hakkına sahiptir, görmelidir. Oda bilançosu yasalar çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacak, bütün üyeler oda mali bilgilerine ulaşabilecektir. Bunun yapılan işin büyüklüğü ile alakası yoktur. Üyelerimizin ihtiyaçları dururken başka alanlara bağış adı altında kaynak aktarımı yapılmayacaktır.

Bağışlar, ihtiyaçlar değerlendirilerek bütçe ve fayda esasına göre yapılacak, amacı, fizibilitesi, projelendirilmesi net olmayan talepler dikkate alınmayacak, herhangi bir bağış yapılmayacaktır. Bağışların proje çerçevesinde harcanıp harcanmadığı denetlenecek, bağışlar ve harcamalar hakkında üyeler bilgilendirilecektir. Komite yapıları yeniden ele alınarak düzenlenecek, bütçe kalemlerinde komitelerin tavsiyeleri, talep ve projeleri dikkate alınacak, Oda bütçesi komite çalışmalarını esas alarak hazırlanacak. Oda kaynakları amaçlarımızla örtüşmeyen hiçbir alanda harcanmayacak, Oda'nın borç yükü artırılmayacak."

Şubelerin ürettikleri kaynaklar ve gelirleri üzerinde daha fazla söz sahibi olacağını dile getiren Kıran, oda üyelerinin ulusal ve uluslararası hibeler dahil kredi ve fonlardan faydalanabilmesi için, oda merkezinde üyelere rehberlik yapacak Proje ve Fon Geliştirme Birimi kurulacağını bildirdi.





- "Mevzuat Geliştirme ve Hukuk Birimi kurulacak"





Kıran, dünyada deniz ticaretinin döndüğü en az 2 merkezde DTO temsilciliği/İştirak şirketi şubesi açılacağını duyurdu.

Yeni dönemde odanın iş birliklerini destekleyeceğini, birbirinden etkilenen meslek komitelerinin birlikte çalışabileceği ortamlar oluşturulacağını aktaran Kıran, odanın üyelerinin hukukunu koruyan bir yapıya kavuşacağını anlattı.

Üyelerin uluslararası ticarette hukuki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, Türkiye'de mevzuat düzenlemelerine öncülük ve rehberlik yapmak üzere uluslararası denizcilik hukukunda tecrübeli uzmanların da görev aldığı Mevzuat Geliştirme ve Hukuk Birimi kurulacağını söyleyen Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerin DTO ve ilgili meslek örgütleriyle merkezi İstanbul’da olan ortak çalışma gruplarının bulunduğu bir birliğin kurulmasına öncülük edilecektir. Vizyonları hayalden gerçeğe dönüştürmek, o vizyonu paylaşanların inanç ve desteğiyle mümkün olur. Odamız, üyelerimiz ve bütün paydaşlarımızı vizyonuna dahil edebilmek için faaliyetlerini katılımcı bir yaklaşım ve yönetim anlayışıyla yürütecek. Proje alanları, Odamızın hedeflerini gerçekleştirebileceği somut, tanımlı, çerçevesi belli programlardır.



Her dört yılda bir yenilenmek ve her yıl revize edilmek üzere belirlenen proje alanlarında sadece odamız meslek komiteleri değil, diğer paydaşların da ürettiği/önerdiği projeler dikkate alınacaktır. Böylece sadece birkaç kişinin veya grubun değil, bütün üyelerimizin ve paydaşlarımızın birikim ve tecrübesini dikkate alarak, ortak akılla proje geliştirmek mümkün olacaktır. DTO denizciliğin sorunlarına çözüm üretmek, denizcilik kaynaklarını iş birlikleriyle çoğaltmak, Türk denizciliğinin dünya deniz ticaretinden hak ettiği payı almasını sağlamak ve çok boyutlu faaliyetleri yönetebilir bir oda teşkilatlanmasını kurmak için, 2018-2022 yılları arasında belirli proje alanlarına odaklanacak."





- "En acil konu, bağlama, barınma, yolcu indirme ve bindirme yeri sıkıntıları"





Odaklanılacak projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Kıran, Denizcilik Yatırımları Fon Geliştirme, Koster Filosunun Yenilenmesi, Deniz Ticareti Kıyı Yapılarının Geliştirilmesi, Deniz Teknolojileri Geliştirme Teknoparklarının Kurulması, Balıkçılık ve Balık Hasadının Ulusal ve Uluslararası Sularda Geliştirilmesi, Deniz Turizminde; Yüksek Nitelik, Yüksek Turizm Hasılatı Sağlanması, Türkiye Merkezli Küresel Denizcilik Lobi Faaliyetleri ile Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Türkiye Buluşmaları, Deniz Ticaret Odası'nda Fonksiyonel Teşkilatlanma Nitelikli Hizmet ana başlıklarında programlar oluşturacaklarını anlattı.

Kıran konuşmasının ardından katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek soruları yanıtladı.

Bir üyenin ilk yol haritasının ne olacağı sorusu karşısında Kıran, "Birinci işimiz odanın yapılanması, 'Koster Filosu Yenileme Projesi' derhal hayata geçireceğiz. Acil eylem planlarımızdan biri kıyı yapıları. En acil konu, bağlama, barınma, yolcu indirme ve bindirme yeri sıkıntıları. Bu konu, önümüzdeki kış dönemine kadar tekrar o sıkıntılı günlere dönmemek için, öncelik vereceğimiz konulardan biri olacak." diye konuştu.