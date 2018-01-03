DT ve DOB'da görev değişimi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise ünlü tenor Murat Karahan'a verildi.

Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.

Muhabir: Burcu Çalık