banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

DT ve DOB'da görev değişimi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, görevinden alındı. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:04
DT ve DOB'da görev değişimi
banner230

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise ünlü tenor Murat Karahan'a verildi.

Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.

Muhabir: Burcu Çalık

Anahtar Kelimeler:
Devlet TiyatrolarıKültürMustafa KurtNejat Birecik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim