DSP'nin 33. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP'nin yeniden iktidarı artık zorunluluk halini almıştır. Bu iktidar, yerel yönetimlerden başlayacaktır." dedi.

Aksakal, partisinin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

DSP'nin kurucu genel başkanı Bülent Ecevit'i anan Aksakal, Ecevit'in en önemli devlet adamları arasında yer aldığını ve Türkiye için mücadele ettiğini söyledi.

Aksakal, 2002 seçimlerinde DSP'nin Meclise girmesini engellemek için çaba harcayanların olduğunu savundu.

- "Toplumda ciddi bir arayış mevcut"

DSP'lilerin kendilerini değil halkını ve vatanını sevdiğini ifade eden Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart 2019'da önümüze bir sandık daha geliyor. Bu sandık 24 Haziran sandığından daha önemsiz değildir. Yerel yönetim seçimlerinde elde edilecek başarının yaratacağı sarsıntı, 17 yıldır süren ve parlamentoyu rehin almış siyasi yapıların duvarlarında önemli çatlaklar oluşturacak ve belki de bazılarının yıkılmasını sağlayacaktır. Artık toplumda bu anlamda ciddi bir arayış mevcuttur, bunu görüyoruz."

Ekonomik göstergelerin kötü olduğunu savunan Aksakal, devlet-millet ilişkilerinde de tedirginlik bulunduğunu öne sürdü.

Aksakal, "DSP'nin yeniden iktidarı artık zorunluluk halini almıştır. Bu iktidar, yerel yönetimlerden başlayacaktır. Hedefimiz, 2023 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleridir." diye konuştu.