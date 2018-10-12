DSİ, Konya Ovası'nda 863 bin dekar alan suladı

KONYA (AA) - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 7 Nisan’da açılıp 5 Eylül’de sona eren sulama sezonunda, Konya Ovası’nda 862 bin 560 dekarlık tarım arazisini suya kavuşturduklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ile üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını aktaran Aydın, "Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadesini kullandı.

DSİ Konya Bölge Müdürlüğünce inşa edilerek işletmeye açılan ve Konya Ovası Sulaması İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü dahilinde yer alan Çumra, Seydişehir Cazibe, Suğla Cazibe, Gevrekli, Karaören Pompaj, Suğla Pompaj, Kıreli Pompaj ve Dineksaray Pompaj sulamaları ile 2018 yılı sulama sezonunda Konya Ovası’na 462 milyon metreküp su verildiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Beyşehir-Suğla-Apa iletim kanalı ve 17 kilometrelik Mavi Tünel vasıtasıyla Gembos ve Göksu Havzalarından getirilen sular Konya Ovası’na can verdi. 7 Nisan’da açılıp 5 Eylül’de sona eren sulama sezonunda, işletme halindeki sekiz adet sulama tesisi ile 862 bin 560 dekarlık tarım arazisi suya kavuştu. 2018 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde her ne kadar kurak bir sulama sezonu geçmiş olsa da DSİ tarafından Konya Ovası'ndaki rezervuarlara sezon öncesi yapılan planlı su dağıtımı ile çiftçilerimizin sulama sezonunu sıkıntısız bir şekilde atlatmaları sağlandı."

