DSİ Genel Müdürü Acu:

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Van'da son 15 yılda 3 baraj ve 2 gölet inşa ettiklerini belirterek, "Yıllık 75,97 milyon metreküp içme suyu sağladık. Van şehir merkezi, 3 ilçe ve 18 köyün 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık." ifadesini kullandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Acu, DSİ Van 17 Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Bölge binasında düzenlenen toplantıda Bölge Müdürü Yunis Şenol'dan brifing alan Acu, çalışanlarla da bir araya geldi.

Acu, daha sonra Van'ın içme suyu kaynağı olan Şamran Kaynakları, Van İli ve Civar Yerleşim Yeri İçmesuyu, Arıtma Tesisi inşaatları ile DSİ Van Bölge Müdürlüğü yeni yerleşkesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.



Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu da makamında ziyaret eden Acu, Zorluoğlu ile DSİ'nin Van'daki yatırımları hakkında istişarede bulundu.

- "Dere ıslah çalışmalarına devam ediyoruz"

Acu, inceleme ve temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Van'da çok büyük yatırımlar yapıldığını belirtti. Acu, birçok yeni yatırımla birlikte Van'ın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, sağlıklı su teminine ve oluşabilecek taşkınları önlemek için dere ıslah çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

"DSİ olarak Van ilimizde son 15 yılda 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Yıllık 75,97 milyon metreküp içme suyu sağladık. Van şehir merkezi, 3 ilçe ve 18 köyün 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık." ifadesini kullanan Acu, şunları kaydetti:

"Şamran kaynağından alınan su, 48 bin 355 metre uzunluğunda ve 2 metre çapındaki beton kaplı çelik borularla şehre getirildi. Ayrıca Erciş ve civar yerleşim yerlerine yıllık 18 milyon metreküp içme suyu sağlanacaktır. Morgedik Barajı'ndan alınan su yaklaşık 23,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Erciş ilçe merkezinin ve TOKİ konutlarının 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacak. Proje tamamlandığında 232 bin kişi faydalanacaktır. İnşaat çalışmaları 2017 yılında tamamlanmış olup 2018 yılında hizmete alınacaktır. Proje kapsamında ayrıca Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin de inşaatı devam etmektedir. İçmesuyu arıtma tesisinin günlük kapasitesi 76 bin metreküp olup, inşaat çalışmalarında yüzde 85 seviyesine gelinmiştir. Yapımı devam eden Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı, Van ve civar yerleşimlerin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Proje bittiğinde yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye hizmet verecektir. İnşaat çalışmalarında yüzde 75 seviyelerine gelinmiş olup inşallah 2018 yılında hizmete almak istiyoruz."

- "Van'da 336 bin 790 dekar arazi sulamaya açıldı"



Van'da 336 bin 790 dekar arazinin sulamaya açıldığını belirten Acu, "Sulu tarımla birlikte çiftçilerimize yıllık 109 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 7 adet sulama inşaatımızda çalışmalarımız devam ediyor. İnşaatı devam eden Erciş Pay Sulaması işi kapsamında 2019 yılı sonuna kadar 75 bin dekar arazi sulamaya açılacaktır. Yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." bilgisini verdi.

Morgedik Barajı'nı tamamladıklarını kaydeden Acu, "Van'da inşaat çalışmaları devam eden 3 baraj ve 1 gölet ile 11 bin 300 dekar arazi daha sulanacaktır. Plan ve proje çalışmaları devam eden baraj, gölet ve sulama tesislerimizle inşallah Van ilimizin ziraatına büyük katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Van'da yapımı tamamlanan 85 taşkın koruma tesisi ile 83 meskun mahal ve 11 bin dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğuna işaret eden Acu, 24 taşkın koruma tesisinde de inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.