D’S Damat'ın sponsorluğu Güney Afrika’da tartışma konusu

İSTANBUL (AA) - D’S Damat ve Güney Afrika Kadın ve Erkek Milli Futbol Takımları arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinin ardından, takımların Türk markası D’S Damat ile anlaşmış olmasının ülkede tartışmalara sebep olduğu bildirildi.



Orka Holding’in global markası D’S Damat açıklamasına göre, şirketin Güney Afrika’nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru olması ülkede tartışmalara neden oldu. Güney Afrika hükümeti tarafından başlatılan ve ekonomiyi canlandırmak adına yürütülen “yerli tüketime yönelme” hareketine aykırı olduğu savunulan anlaşmaya tepki Southern African Clothing & Textile Workers Union (Sactwu) ve Proudly South Africa’dan geldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney Afrika Futbol Derneği (SAFA) Sözcüsü Dominic Chimhavi, "Ülkemizdeki yerel markalardan futbol için sponsorluk desteği alınamaması problemi bilinen bir durum. Bize sponsor olmak isteyen yerli markalar neredeler? Global bir marka olan D’S Damat, sponsor olmak isteyen markalar arasından seçildi ve bizlere karşı olan profesyonelce yaklaşımlarından son dere memnunuz. D’S Damat sponsorluğu hem federasyonumuzu hem de oyuncularımızı çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise şunları kaydetti:



"Bizim amacımız yalnızca markamızın bilinirliğini artırarak ürün satmak değil, aksine Güney Afrika’nın ekonomik olarak büyüme sürecine ve ülkede istihdam imkanı yaratılmasına katkıda bulunmak. Bunu Surtee Group gibi büyük ve saygın bir tekstil grubu ile işbirliği yaparak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülke çapında 20 mağaza açma yolundayız ve tüm istihdamı da yerli iş gücünden karşılamayı düşünüyoruz. Bunun yanında iş ortaklarımız yardımı ile Güney Afrika’da üretim de yapmayı düşünüyoruz."



