İSTANBUL (AA) - D'S Damat, GQ İspanya'nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu.

D'S Damat'tan yapılan açıklamaya göre, erkek moda dergisi GQ dergisinin İspanya’daki 25. yılı İspanya Hipódromo de la Zarzuela’da gerçekleştirilen bir parti ile kutlandı.



Partiye dünyaca ünlü modeller ve dünyanın dört bir yanından ünlüler katıldı. Yaklaşık 700’den fazla davetlinin katıldığı partiye sponsor olan ve İspanya’nın en sevilen erkek markalarından biri olan D’S Damat, geceye özel hazırladığı çantalar ile davetlilerin gözdesi oldu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu’nun da katıldığı gecede, partiye katılan La Casa De Papel’in Arturo’su Enrique Arce, İspanya Kralı VI. Felipe'in kuzeni model Beltrán Lozano, model ve eski futbolcu Jaime Astrain, Masterchef’in tanınan yüzü Fabio Fernández ve boğa güreşçisi Julio Benítez’in tercihi oldu.



Partiye sponsor olan D’S Damat’ı tercih eden ünlüler ise şıklıklarıyla göz doldurdu. Geçen yıl İspanya’yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Alfred Garcia ise Tween kombiniyle dikkati çekti.