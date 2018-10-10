Drone ile uygulama sonuç vermeye başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yapıyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarla emniyet kemerini takmayan ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Son zamanlarda yapılan drone ile denetim uygulamalarının sonuç verdiği ve sürücülerin emniyet kemerini takmaya başladığını ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan kaçındığı belirtildi.

Bugün öğleye kadar Şehir Hastanesi Bulvarı'nda yapılan uygulamada bir kişiye emniyet kemeri takmamaktan ceza yazıldığı ifade edildi.