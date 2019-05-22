"Drone ile trafik denetimlerimiz başarıyla sürüyor"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ramazan boyunca insansız hava aracı drone ile yapılması planlanan 986 saatlik trafik denetimlerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyon toplantısı, Uzunkaya'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıya genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katılırken, teftiş kurulu bölge başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri ise video konferans ile takip etti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya konuşmasında, şehit polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti.

Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı aldığını anımsatan Uzunkaya, başta İstanbul olmak üzere tüm illerde geniş çapta güvenlik önlemleri alınacağını ifade etti.

Ölümlü trafik kazası istatistiklerinde, bu yıl 2018'e göre yüzde 40 bandında olumlu bir tablo olduğunu belirten Uzunkaya, bu durumun korunmasında herkesin ekstra hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Uzunkaya, "Otobüs kazalarının, yaz dönemindeki artışı ve tarım alanlarında yaşanan araç kazalarına zaman ve fırsat dahilinde önem verilmesi gerekiyor. Bu alanda toplantılar, uyarıcılar ve denetimlerin artırılmasında yarar var. Ayrıca ramazan ayı boyunca drone ile trafik denetimi planlaması başarılı şekilde yürütülüyor. Toplam 986 saatlik drone denetimi planlandı." diye konuştu.



Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, 2 polisin ve bir kamu görevlisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Uzunkaya, kazanın olduğu yer ile benzerlerinin iyi tahlil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

FETÖ, DEAŞ, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin, kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Uzunkaya, terör olaylarına karşı alınan tedbirlerin, tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini kaydetti.







