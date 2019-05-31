"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi'nde L.T'ye ait olan ve T.E. tarafından ekim ve bakımı yapılan mısır tarlasında insansız hava aracının da kullanıldığı kontrollerde 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.