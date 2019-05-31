"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
- Eskişehir'de insansız hava aracının da destek verdiği operasyonda 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.