Dr. Brendon J. Cannon: 1915 iddiaları Ermeni kimliğinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç

ANKARA (AA) - ÇAĞRI KOŞAK - Khalifa Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Brendon J. Cannon, 1915 olaylarına ilişkin iddialarının Ermeni kimliğinin ideolojik oluşumunda sorgulanamaz hale geldiğini belirterek, "Bu iddialar yalnızca Türkleri ve Türkiye’yi kötülemek için ortaya atılmış iddialar değil, ayrıca Ermeni kimliğinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araçtır." dedi.

Cannon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermeni diasporasının 1915 olaylarına ilişkin iddialarıyla kimlik inşa ettiğini söyledi.

Diasporanın tarihi siyasete alet ettiğini vurgulayan Cannon, "Ermeni kimliğinin ideolojik oluşumunda 1915 olayları sorgulanamaz bir hale geldi. Bu son derece sorunlu." değerlendirmesinde bulundu.

Cannon, Ermeni diaspora kimliği ile söz konusu iddiaların birbirinden ayrılamayacağını belirterek, "Bu iddialar yalnızca Türkleri ve Türkiye’yi kötülemek için ortaya atılmış iddialar değil, ayrıca Ermeni kimliğinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araçtır." diye konuştu.

Ermeni diasporasının 1915 olayları hakkında yapılacak araştırmaları bile "inkar" olarak nitelendirdiğini kaydeden Cannon, "mağdur edildikleri" iddiasıyla eleştirileri ve araştırmaları da engellediklerini ifade etti.

Cannon, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının hayali travmalara ve ırkçı karikatürlerdeki "Korkunç Türk" imajına dayandığını belirtti.

Tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini, Ermeni diasporasının bunu istemediğini dile getiren Cannon, şöyle devam etti:

"Sadece İstanbul’daki değil, Berlin, Moskova, Boston ve diğerleri dahil bütün arşivlere ulaşılsa bile ortaya çıkacak gerçek ile Ermeni diasporasının sıkı sıkıya bağlı olduğu pozisyonunu değiştirmesi zor olacaktır. Ermeni diasporası, Türkiye’nin tam anlamıyla yasal, maddi ve ahlaki yönleri bulunan bir soykırım kabulü konusunda ısrar ediyor. Zira Ermeni diasporasının kimliği buna ihtiyaç duyuyor. Türkiye ile uzlaşmak, onlar için daima bir başarısızlık ve kimliklerine karşı bir ihanet olarak görülüyor."

Cannon'ın Ermeni diasporasının kimlik inşası üzerine yazdığı “Gerçeği Yasalaştırmak ve Tarihi Siyasallaştırmak: Ermeni Soykırımı İddialarının Kavramsallaştırılması" adlı kitabı İngilizce ve Almanca olarak yayımlandı.

Kitabın Türkçe, Fransızca ve İspanyolca çevirilerinin yapılması planlanıyor.