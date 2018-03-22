SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, "Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında TOKİ Kösedağ Ortaokulundaki özel eğitim sınıfını ziyarette etti.

TOKİ Kösedağ Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Uzunoğlu, öğrenciler ile sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların kaliteli eğitim almaları için ellerinden geleni yaptıkların belirten Kaymakam Uzunoğlu, "Ailelerinin verdiği gayret ve özveriyle bu çocuklarımızın, pek çok şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyoruz. Bu özel çocuklarımızın toplumla bir bütün haline gelebileceklerine inanıyoruz.

Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumluluktan ziyade üzerimize vazife olduğunu biliyoruz." dedi.