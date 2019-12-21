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Down sendromlu Yusuf’un çalışma azmi
Cumartesi Ve Pazar Günleri İse Bir Dönercide Çalişarak Geçirmesi Büyük Takdir Topladı. Döner Salonunda Cumartesi Ve Pazar Günleri Çalişmaktan Kendi Harçlığını Çikartmaktan Dolayı Mutlu Olduğunu İfade Eden Yusuf Tosun’un Mutluluğu İse Görülmeye Değer.
Genel 21.12.2019, 15:42
Nevşehir’de down sendromlu 15 yaşındaki Yusuf Tosun’un hafta sonlarını çalışarak geçirmesi ve çalışma azmi büyük takdir topladı.
İşletme sahibi Bekir Sarıkaya’da açıklamasında Yusuf’un kendileri ile birlikte çalışmasından mutlu olduklarını söyledi. Bekir Sarıkaya da, “Yusuf bizim kardeşimiz. Burada birlikte çalışmaktan dolayı bizlerde çok mutluyuz. Bugün Yusuf’a olan yarın bizlerin ailesine de olabilir. Bu yüzden biz birlikte burada bir aileyiz. Yusuf işe başlamasından bugüne kadar oldukça değişiklikler yaşadı. Yusuf’a ne iş verirsek yapabilmek için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.
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