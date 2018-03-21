'Down sendromlu oğlumun başarıları beni hayata döndürdü'

DENİZLİ (AA) - MEHMET ALİ İLNEM - Down sendromlu çocuklarını Ankara'ya tedaviye götürürken 21 yıl önce trafik kazası sonucu eşini ve kızını kaybeden, kendisi de bir süre hafıza kaybı yaşayan Denizlili anne, down sendromlu milli sporcu oğlunun yüzmede gösterdiği başarılarla hayata sımsıkı sarıldı.

Denizli'de yaşayan Mustafa ve Hatice Şahin çifti, 7 Eylül 1997'de down sendromlu dünyaya gelen o dönem 1 yaşında olan çocukları Muhammet Tuğrul'un tedavisi için Ankara'ya giderken Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdi.

Kazada, Mustafa Şahin ile çiftin 11 yaşındaki kızı Merve Şahin yaşamını yitirdi. Anne Şahin ağır yaralandı, down sendromlu Muhammet Tuğrul ise kazayı yara almadan atlatt

Eşini ve kızını kaybeden anne, ağır yaralandığı kazadan sonra hafıza kaybı yaşadı, ardından psikolojik tedavi gördü.

Hatice Şahin, yaşadığı travmaya rağmen down sendromlu oğluyla daha fazla ilgilenmek için emekli oldu.

Bir süre sonra oğlunu yüzme kursuna yazdıran Şahin, 3 yaşında kulaç atmaya başlayan Muhammet Tuğrul'un bu branşta katettiği gelişim ve elde ettiği başarılarla hayata sımsıkı sarıldı.

18 yıldır yüzen ve bu süreçte ulusal ve uluslararası madalyalara ulaşan down sendromlu milli sporcu, halen Denizli Büyükşehir Belediyespor adına yarışlara katılıyor.

Muhammet Tuğrul Şahin'in 3 Türkiye şampiyonluğu, 5 Avrupa birinciliği, dünya üçünlüğü, 4 Avrupa ikinciliği ve 3 de Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Oğlunun ülkesine yaşattığı şampiyonluklarla gurur duyan anne, evladının diğer down sendromlu bireylere örnek olması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yaşam kaynağım oldu"

Hatice Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu dünyaya gelen Muhammet Tuğrul'un 1,5 yaşına kadar Ankara'da tedavi gördüğünü söyledi.

Oğlunun tedavisi için gittikleri Ankara yolunda talihsiz bir kaza geçirdiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Maalesef eşimi ve kızımı kaybettim. Ben de ağır yaralanmıştım. Benim için bir yıkım olmuştu. Bir süre psikolojik tedavi gördüm. Bu ağır yükün altından nasıl kalkacağımı bilemiyordum. Bir süre sonra Antalya'ya yerleştik. Orada tavsiye üzerine Muhammet Tuğrul'u yüzmeye verdik. Daha sonra bir hocamızın sayesinde yarışlara katılmaya başladı. Oğlum ilk Türkiye şampiyonluğunu 2010 yılında elde etti. Muhammet Tuğrul birçok organizasyonda şampiyon oldu. Trafik kazası sonra bir anne olarak yıkılmış, hayattan bütün ümitlerimi kesmiştim. Down sendromlu oğlumun başarıları beni hayata döndürdü."

Muhammet Tuğrul'un Denizli Büyükşehir Belediyesi adına yarıştığını ve çalışmalarını da aksatmadan yürüttüğünü dile getiren Şahin, oğlunun 20 Temmuz'da Kanada'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandığını belirtti.

Oğlunun antrenman dışında down kafede çalıştığını belirten anne Şahin, "Oradaki arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçiriyor. Tuğrul ile evde zeka ve bilgisayar oyunları oynuyoruz. Evladımın bu gelişiminin arkadaşlarına da örnek olmasını diliyorum. Down sendromlu oğlum kazadan sonra yaşam kaynağım oldu, onun madalyaları ve başarıları hayata yeniden bağlanmama vesile oldu." dedi.