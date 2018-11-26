"Dövmeli" gasp zanlısı masaj salonunda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yeri çalışanını bıçakla yaralayıp kasada bulunan 15 bin lirayı gasbettiği öne sürülen kolu dövmeli şüpheli masaj salonunda yakalandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki...