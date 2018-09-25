Dövizle yapılmış kiralamalar için TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi

İSTANBUL (AA) - Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi.

TURYAP'tan yapılan açıklamaya göre, dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesi bulunmuyor. Şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. Taraflar, Çözüm Merkezi’nde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek, onlara gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunuluyor.

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Menkul, gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında döviz değil TL kullanılacak. Döviz ile yapılan sözleşmeler bir ay içinde Türk lirasına dönüşecek. Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Bu karar gereğince 12 Ekim 2018 tarihine kadar, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. Taraflar ortak paydada buluşamazlarsa arabulucular devreye girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURYAP Çözüm Merkezi Direktörü Av. Dr. Hakan Hanlı, yaşanan bu süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını bu merkezde bulduklarını belirterek, "Taraflar sözleşmeyi güncellerken birtakım soru ve sorunlarla karşılaşıyor. Anlaşmada hangi tarihli kurun esas alındığı, taraflar 30 gün içinde değişiklik yapmazsa devletin nasıl bir yaptırım uygulayacağı, bu süreç yaşanırken sözleşmenin nasıl devam edeceği, 12 Ekim’e kadar anlaşamayan tarafların yargı yoluna mı başvuracağı bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Hanlı, şunları kaydetti:

"Merkeze gelen en önemli sorulardan biri de değişen sözleşmelerde noter masrafları ve harçlarının ne olacağı. Örneklendirecek olursak aylık kirası 10 bin dolar +KDV olan bir sözleşmenin TL cinsinden yenilenmesi halinde kefilsiz sözleşmelerde 8 bin 400 TL, kefilli sözleşmelerde ise 50 bin 170 TL harç ve damga vergisi ödenecektir. Kira kontratının tapuya şerh edilmesi halinde bu tutar 81 bin 174 TL’lere ulaşmaktadır. Arabuluculuk tutanakları ise ilam niteliğinde belgelerdir. Arabuluculuk anlaşma belgesi için ödenmesi gereken herhangi bir harç veya değerli kâğıt bedeli yoktur. Damga vergisi ise, taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden 'başka bir resmi işlemde kullanmak isterlerse', maktu olarak alınır. Söz konusu damga vergisi miktarı, 2018 yılı için 58,80 TL’dir. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmeleri için İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi olarak, resmi arabulucular vasıtasıyla tarafları bir araya getirerek, gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyoruz."