Doruk ve Yıldıztepe kayak merkezlerinin telesiyej fiyatları değişmedi

ÇANKIRI (AA) - Ilgaz Dağı'nda bulunan Doruk ve Yıldıztepe kayak merkezlerinin 2018-2019 kış sezonu telesiyej fiyatları, tek çıkış 10 lira, günlük sınırsız 50 lira olarak belirlendi.

Ilgaz Kaymakamlığı tarafından enflasyonla topyekun mücadele kapsamında Doruk ve Yıldıztepe kayak merkezlerinin telesiyej fiyatlarında artış yapılmadı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatlarının geçen sene ile aynı olduğunu söyledi.

Yeni kış sezonu için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Yelken, "Bu sene sezon beklentimiz geçen seneye göre daha iyi olacak. Bu yöndeki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Yeni yapılan yollarımız, kafeteryalarımız ve pistlerimizle beklentimiz geçen seneye göre daha yüksek." dedi.

Yelken, telesiyej fiyatı olarak da Ilgaz ve Doruk kayak merkezlerinin Türkiye'deki en ucuz üçüncü kayak tesisi olduğunu sözlerine ekledi.