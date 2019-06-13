KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, dört yıllık görev süresinde önemli işler yaptıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karakaya, rektörlük görevine yeniden atanmasının ardından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında personelle bir araya geldi.

Personelin bayramını kutlayan Karakaya, geçen dört yıl içerisinde çok önemli işler yaptıklarını ifade ederek, sonraki dört yılda da yeni projeler ve yatırımları hayata geçireceklerini vurguladı.

Görevi, tüm personeli adına aldıklarını ve onlar için var olduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"“Kaliteli eğitimle yaşadığı ülkeye değer katan nesiller yetiştirme hedefindeyiz .Bizim görevimiz yetişmiş toplumla ülke olarak ayağımız üzerinde durmak. Bu hedef ile eğitimde kalite güvencesini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kuracağız. Merkezinde akademisyenlerin, gerisinde ise idari personelimizin yer aldığı sistem ile ülkemizde eğitim alanına yeni bir yön vermiş olacağız. Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almak için gösterdiğimiz çabayı yeni dönemde de farklı projelerle devam ettireceğiz. Türkiye’ye yeni bir eğitim modeli sunacağız. Başarabilmek için inanmak gerekli ve ben de bunu başaracağımıza inanıyorum. Dört yılda önemli işler yaptık."

Gelecek için hedefleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Türkiye için bir değer olan Ahi Evran-ı Veli’nin diyarında Ahilik, kardeşlik minvali üzerine kurulmuş Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi artık kardeşlik modelidir ve bu model sadece burada değil Türkiye’nin diğer üniversitelerine örnek oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.



