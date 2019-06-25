Dört yılda 70 yeni bölüm açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, geçen dört yılda 70 yeni bölümün üniversiteye kazandırıldığını belirtti.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dört yılda çok sayıda başarıya ve yeniliğe imza attıklarını belirterek, yeniden rektör olarak atanmasının ardından aynı azimle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Kendisinden önceki 2006-2015 yılları arasında 58 olan bölüm sayısının 2015-2018 yılları arasındaki çalışmalarla artırıldığını ifade eden Karakaya, "Tıp Fakültesindeki bölümler, inşaat bölümü, makine bölümü, bilgisayar bölümü, elektrik elektronik bölümü, müzik ve Anadolu halk sanatları bölümleri olmak üzere bizim dönemimizde yaklaşık 70 yeni bölüm açtık ve öğrenci çeşitliliğini sağladık. Ayrıca yüksek lisans ve birçok doktora programı üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretim vermektedir." sözlerini kullandı.

Yabancı uyruklu öğrencilerle üniversitenin uluslararasılaşmasını sağladıklarını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 9 olan yabancı öğrenci sayısını yaklaşık 400'e çıkardık. Türkiye Yüksek Öğretiminde bir yenileşme projesi olan ve 41 üniversite arasından seçilip Sayın Cumhurbaşkanımızın ilanıyla tarım ve jeotermal alanında 5 pilot üniversiteden biri olduk. Bu çalışmayla bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma projesine 7 proje katkısı verdik. Ahi Evran Üniversitesi aynı zamanda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Dış Tetkik Sürecini tüm birimleriyle başarıyla tamamlayarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazandı. Ülkemizde ve yurt dışında değişik birimleriyle TSE Belgesi alan yaklaşık 80 üniversite bulunuyor. Ancak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tüm birimleriyle TSE Belgesi alan ilk ve tek devlet üniversitedir."









