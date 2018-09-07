Dört kuşak 120 senedir tuzla geçiniyor

ÇANKIRI (AA) - Kaya tuzu ile ön plana çıkan Çankırı'da, 120 yıl önce tuz satmaya başlayan Güneşülke ailesi, 4 kuşaktır geçimini bu değerli mineral sayesinde kazanıyor.

Tuz, Çankıra'daki Güneşülke ailesinin de bir asrı aşkındır geçim kaynağını oluşturuyor.

82 yaşındaki Güray Güneşülke, babasından devraldığı tuz dükkanını oğlu ve torunuyla birlikte işletiyor.

Kendi imalathanelerinde işledikleri tuzu satan aile, Çankırı'nın en eski esnafları arasında yer alıyor.

Güneşülke, AA muhabirine, tuz satmaya 120 yıl önce babasının başladığını belirtti.

Kendisinin de ortaokuldayken babasıyla birlikte çalıştığını ifade eden Güneşülke, "Biz uzun yıllar başkasından aldığımız tuzu satıyorduk. 'Ahmet'in malını Mehmet'e satmakta para az' dedik. 1957 yılında değirmen alalım dedik. Ekmek parasını çıkarttık. Bir aileyi besledik." dedi.

Babasının 84 yaşında vefat ettiğini söyleyen Güneşülke, daha sonra dükkanı devraldığını söyledi.

Devraldığı dönemde birçok sıkıntı çektiğini de anlatan Güneşülke, şöyle devam etti:

"15 yaşımda babamın yanına geldim. Babamın mirasına değil babamın borcunun üzerine geldim. Ben 82 yaşındayım 67 yıldır sabah namazını kılıp dükkanıma gelirim, temizliğimi yaparım, tuzumu çekerim. Hava ısınana kadar ihtiyacımı karşılarım. İlk başından beri aynı dükkandayız. Babam bana 'sana güvenim sonsuz' dedi. Babamın, anamın duasını aldım ben. Onların sevabını aldım. Babam bana devretti ben oğluma devrettim oğlum oğluna devrediyor. 120 senelik mazisi var bu dükkanın."

Çankırı'da geçtiğimiz yıllarda yaklaşık tuz satan 4 esnafın bulunduğuna şu anda 100'den fazla tuz satan esnafın olduğuna işaret eden Güneşülke, sayının artmasıyla kalitenin düştüğünü öne sürdü.

Güneşusta, "Bundan 3-5 sene önce bize güzel tuz geliyordu. Şimdi kasap, pastahane tuzculuk yapıyor. Tuzu nereden alıyor belli değil. Bir liraya tuz satıyorlar. Ben 3 liraya satıyorum. Bunun tadı kaçtı. Onlar da yapsın ancak değirmen kursunlar. Ben Çankırı'nın en eski esnafıyım. Ancak yeni başlayanlar, 'tuz bizden sorulur' diyor. " diye konuştu.

Tuz işinin ağır bir iş olduğunu ifade eden Güneşülke, şunları kaydetti:

"Bu işi vicdanınla severek yaparsan zorluğu yoktur. Her iş öyledir. Biz burada tuzu yemek tuzu olarak satıyoruz. Telefonla arıyorlar. Kargoyla gönderiyoruz. Çankırı'nın tuzu diğer tuzlardan farklı. Ancak hakiki Çankırı tuzunu bulmak lazım. 67 yıldır tuzla uğraşıyorum. Tuzun her şeyini bilirim. Mezara gidene kadar çalışacağım. İhtiyacım yok ama yine de geleceğim. 100 yaşıma da girsem en son günüme kadar burada çalışacağım."