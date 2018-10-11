Dört arka kameralı Galaxy A9 tanıtıldı

İSTANBUL



Teknolojiseverlerin buluşma noktası olması vizyonuyla kısa bir süre önce kapılarını açan Bağdat Caddesi’ndeki Samsung Deneyim Mağazası, Samsung Galaxy A9 ve A7 için Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde gerçekleştirilen küresel lansman ile eş zamanlı olacak şekilde Türkiye lansmanına ev sahipliği yaptı.



Galaxy A9’un dört, Galaxy A7’nin üç arka kamerası bulunuyor. Galaxy A9’a dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu niteliğini kazandıran kameralar, 24 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel 120 derecelik ultra geniş açı kamera, 10 megapiksellik tele kamera ve canlı odak özelliği sunan 5 megapiksellik kamera olarak sıralanıyor.



Galaxy A9, sahip olduğu farklı işlevlere sahip dört arka kamerası ve gelişmiş yazılımı sayesinde, zor şartlar altında bile fotoğraf çekimini en ideal ayarlarla yapmayı kolaylaştırıyor.



Galaxy A9'un 3 bin 800 mAh bataryası, uzun saatler boyunca kesintisiz kullanım sağlıyor. Galaxy A9'un 128 GB depolama alanı, 6 GB Ram ve 512 GB'a kadar genişletilebilir hafızası ise, telefonunuzda çok daha fazla görüntü saklayabilmenize imkan veriyor.



"Galaxy A9, dört arka kamerasıyla dünyada bir ilk"

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış Direktörü Eren Rıfat Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsung Galaxy A7 ve A9 ile dünyadaki gençleri hedeflediklerini söyledi.



Telefonlar hakkında bilgi veren Arman, “Galaxy A7, arkasında üç tane kamera ile ve yanda bulunan parmak izi okuyucusuyla dikkat çekiyor. Daha çok gençlere hitap eden çeşitli renkleri bulunuyor. Galaxy A9 ise dört arka kamerasıyla dünyada bir ilk. İlk defa dünyada dört arka kameranın kullanıldığı bir ürün. Daha uzun süre kullanım sağlayan A9’un çok kuvvetli bir pili var. 6 GB Ram ve 128 GB hafıza ile güçlü bir cihaz.” ifadelerini kullandı.



Arman, hem A7 hem de A9 için satış kampanyalarını ilerleyen günlerde duyuracaklarını sözlerine ekledi.



Üç renk seçeneği ile satışa sunulacak

Galaxy A9 lansmanı sırasında, Samsung Deneyim Mağazası ile ilgili de detaylı bilgi paylaşılarak, ziyaretçilerin serbestçe vakit geçirebileceği çalışma alanları, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, kahve ikramı gibi hizmetler ile teknoloji mağazalarından farklılaşan bir yaklaşımla hizmet verdiği vurgulandı. Samsung Deneyim Mağazası’ndaki Akıllı Servis bölümünde ise telefonların birçok sorununun en fazla bir saat içerisinde çözümlendiği belirtildi.



Türkiye’de Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı olacak şekilde üç renk seçeneği ile satışa sunulacak Galaxy A9’un aralık ayı başında satışa sunulacak.



Etkinlikte, daha önce küresel duyurusu yapılan Galaxy A7 hakkında da bilgiler verildi. Üç adet arka kameraya ve günlük kullanım için gerekli olan özelliklere sahip yenilikçi Galaxy A7 ise kasım ayı başında satışa sunulacak.



Muhabir: Ali Atar