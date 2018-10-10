Dorsesi kalkan tır EDS kameralarının bağlı olduğu direğe çarptı

KONYA (AA) - Konya'da seyir halindeyken dorsesi kalkan tır, EDS kameralarının bulunduğu direğe çarparak devrildi.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Maraş idaresindeki 42 FKR 36 plakalı tırın dorsesi, seyir halindeyken kalktı.
Bunu fark etmeyen sürücü, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi 1. Organize Sanayi Sitesi karşısına geldiğinde, dorse EDS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Direklerle birlikte tır da devrildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan Yeni İstanbul Caddesi, tır ve devrilen direklerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan Maraş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken dorsenin kendiliğinden kalktığını söyledi.