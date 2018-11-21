Dönmez ve Dadal'da rektör Kar'a ziyaret

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, rektör Prof. Dr. Kar, üniversitenin gelişimi hakkında bilgi verdi, yapılan çalışmalar ve projelerden bahsetti.

Rektör Kar ayrıca, iade-i ziyaretten dolayı Adalet Komisyonu Başkanı Dadal'a teşekkür etti.

Niğde'nin kalkınmasında üniversitenin önemli bir etken olduğunu belirten Dönmez ile Dadal, başarılı çalışmalarından dolayı Kar'ı tebrik etti.





