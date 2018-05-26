Döner ustası ve fırıncıların zorlu ramazan mesaisi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde döner ustaları ve fırıncılar, ramazan ayında zor da olsa oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Döner ustası Osman İnaltekin (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığı için zorlukların üstesinden geldiğini söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır döner ustası olduğunu ve meslekte patronu dahil çok sayıda usta yetiştirdiğini anlatan İnaltekin, sıcak da olsa oruç tuttuklarını dile getirdi.

İnaltekin, "Yüce Rabbim her şeyin bir kolaylığını sağlar. Bir müşterimizin yemeğini yedikten sonra teşekkür ederek gitmesi bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. Teşekkür bize bir mükafat oluyor. Başta patronumu yetiştirdim, ondan sonra 8 kişiyi yanımda usta olarak yetiştirdim. Yetiştirdiğim kişilerden bir kısmı şimdi birçok ünlü restoranda çalışıyor. Bir kısmı ise kendi işini kurarak işletmeci oldu." dedi.

Mesleğe 12 yaşında çırak olarak başladığını ve o günden beri fırının önünden hiç ayrılmadığını anlatan fırın ustası Ercan Aydemir (35) de "Ekmek parası için çalışmak zorundayız. Zor da olsa işimizden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Açlık hissetmediklerini ancak çok susadıklarını anlatan Aydemir, "Orucumuzu hiç ara vermeden tutuyoruz. Özellikle iftara yakın çok yoğunluk oluyor ve bu nedenle de zorlanıyoruz. Ama her halükarda çalışmak güzel bir şey. En güzel zevk bence çalışmak. Özellikle de insanlar yemeklerini yiyip mutlu olduktan sonra biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.