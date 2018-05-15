Donanmayı 'Aydın' ve 'Burak' konuşturacak

İZMİR/ANKARA (AA) - Deniz ve hava platformlarının haberleşme ihtiyaçları, daha geniş olanaklar sunan ağ tabanlı yerli çözümlerle karşılanacak.

Askeri ve sivil havacılık haberleşme sistemlerine yönelik çalışmalar yürüten Onur Mühendislik, Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) Projesi kapsamında ortaya çıkan ürünleri ve hava savunma projelerine yönelik sesli haberleşme çözümlerini sergiledi.

Şirket yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM) Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan DETTA Projesi kapsamında terminaller tasarlanacak ve üretilecek.

DETTA terminali, telsiz cihazlarını kontrol eden, tanımlanacak kurallar dahilinde veri önceliklendirmesi ve yönlendirmesi yapan, akıllı algoritmalarla taktik telsiz ağın tesis ve idamesini sağlayan terminal iletişim birimi, geniş bant veri aktarımı sağlayan kablosuz iletişim modülü ve anten sistemi, mevcut ses, veri, görüntü ve mesajlaşma sistemlerine bağlantı sağlayacak arayüz birimi, kripto cihazları gibi temel bileşenlerden oluşuyor.

Projeyle deniz kuvvetleri unsurları ağ destekli (IP) yetenek altyapısına kavuşacak. Gemi içindeki savaş yönetim sistemi, ses iletişimi, mesaj iletişimi, uygun bant genişliği olması durumunda görüntülü konferans gibi bir savaş gemisinin ihtiyaç duyduğu servisler, mevcut muharebe sistemleriyle geliştirilmekte olan kablosuz iletişim modülü üzerinde faaliyet gösterecek.

Bu sayede birlikler, denizdeyken limandaymış gibi ya da uygun iletişim kanallarla karaya irtibatlandırılmalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Muhabere Sistemi'nin bir parçası olarak operasyon icra ederken dahi ağda kalabilecek. Bu altyapı üzerinden de deniz kuvvetlerinin istediği servislerin çalışması ve veri akışı gerçekleştirilecek.

Kritik tasarım aşaması süren projede ilk prototiplere "Aydın" ve "Burak" isimleri verildi. Prototipler üzerinden yapılan test ve çalışmalarla bu yetkinliğin teknolojik olarak mümkün olduğu ispatlandı.

Ürün, kullanıcı ihtiyaçları ve SSM ile verilecek bazı dizayn ve tasarım kararlarına göre son şeklini alacak. Projenin mihenk taşı olan kritik tasarım aşamasının tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru üretilen DETTA terminallerinin ve geniş bant kablosuz iletişim modüllerinin gemi üzerindeki testlerine başlanması planlanıyor.

"Telsiz bulutu"

Onur Mühendislik'in telsiz sistemlerine ağ kabiliyeti kazandırması deniz sistemleriyle sınırlı değil.

Onur Mühendislik tarafından milli imkanlarla geliştirilen bu haberleşme sistemi çözümü, harekat ortamındaki tüm haberleşme kaynaklarının tek bir çatı altında birleştirilmesini sağlıyor.

Sistem sayesinde, operatörler, önlerindeki küçük bir panelden herhangi bir telsizi seçerek uçaklarla haberleşme sağlayabiliyor. Uçağı telefona bağlamak, telefonu uçağa bağlamak, bir uçağı başka bir bölgedeki uçağa bağlamak gibi ağ üzerinden yapılabilecek her türlü iletişim yönlendirmesi gerçekleştirilebiliyor.

"Telsizlerin interneti" ya da "telsiz bulutu" olarak nitelendirilen ağ yapısının oluşturulmasıyla Türkiye'deki pek çok noktadaki operatörler, aynı anda aynı telsizi dinleyebilme, bunu kullanabilme ve o bölgedeki operasyonu takip edebilme kabiliyeti kazandı. Aynı zamanda telsize ulaşan birimde, o komuta kontrol merkezinde bir sorun olduğunda, ağ altyapısına bağlı başka komuta kontrol merkezinden aynı telsizlere ulaşılıp operasyonun sürekliliği sağlanabiliyor.

Sistemin giderek yaygınlaşması ve telsiz iletişimi yapan tüm kullanıcıların önümüzdeki dönemde bu altyapıya geçmesi bekleniyor.

İHA'ların kontrolünden afet yönetimine

Telsiz bağımsız bir yapıya sahip sistem, hem envanterdeki hem de ileride envantere girebilecek tüm telsizlerle uyumlu görev yapabiliyor.

Ses haberleşme çözümü üzerinden gerçekleştirilen tüm haberleşme yine şirket tarafından geliştirilen ses kayıt sistemiyle zaman etiketli olarak kayıt altına alınabiliyor.

Ses haberleşme ve kayıt çözümleri, askeri ve sivil hava trafik kontrol uygulamaları, insansız hava aracı yer kontrol sistemleri, sahil güvenlik komuta kontrol merkezleri, afet koordinasyon merkezleri, tüm ağ destekli komuta kontrol ihtiyaçları, birlikte çalışabilirlik merkezleri ve kamu güvenliği sistemleri için kullanılabiliyor.

Muhabir: Göksel Yıldırım