Domuz avlamak isterken vuruldular

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde domuz avlamaya çıkan iki kişi, kendilerini yaban hayvanı zannettiğini ileri süren ev sahibinin tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.
İddiaya göre, Yasin Ortatepe ve Emrah Erdoğan, Gökbahçe Mahallesi'nin Yukarıkaracaşehir mevkisinde domuz avına çıktı. Bölgede evi bulunan H.K, sesler duyunca arazisine yaban hayvanı geldiğini sanıp tüfekle ateş açtı.
Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki avcı, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ev sahibi H.K. gözaltına alındı.