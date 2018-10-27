Domates tozuyla hayallerini gerçekleştirecek

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayserili çiftçi Yasemin Bayazit (39), organik yöntemlerle tarlasında yetiştirdiği domatesleri toza dönüştürüp endüstriyel bir ürün haline getireceği projesiyle kadın çiftçilere örnek oldu.

Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Bayazit, 13 yıl önce eşinin desteğiyle başladığı çiftçilikte organik tarım ürünlerine yöneldi ve 20 dönüm arazide domates yetiştirmeye başladı.

Son 7 yıldır organik tarıma yoğunlaşan Bayazit, ürettiği ürünlerin sertifikalarını aldı. Kendisi gibi kadın çiftçilerin oluşturduğu Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'nin (KAÇEM) kurucu üyelerinden olan Bayazit, ürünlerine endüstriyel değer katabilmek için proje hazırladı.

Bayazit'in, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında hazırladığı "Domatesi Organik Yetiştirdim, Sihirli Bir Toza Dönüştürdüm" Ar-Ge projesi Türkiye birincisi seçildi.

Türkiye genelinde 29 kadın çiftçinin finale kaldığı programda birinci olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden alan Bayazit, aynı zamanda 40 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

Şekerbank tarafından finanse edilen hibe desteği kapsamında alacağı 40 bin liralık destekle KAÇEM'e yeni makineler alarak domates kurularını toz haline getirmeyi hedefleyen Bayazit, böylece hem hayallerini gerçeğe dönüştürecek hem de kadın çiftçilerin ürettiği domatesleri katma değeri yüksek endüstriyel ürüne dönüştürecek.

Bayazit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domatesi salça ve domates kurusu şeklinde değerlendirdiğini söyledi.

Emine Erdoğan'ın elinden ödül almanın gurur verici olduğunu vurgulayan Bayazit, "Bir ödül almak, bir projenin birincisi olmak kadın çiftçi olarak çok gurur verici. Çalışmaktan ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın. Hayalleriniz sizi istediğiniz yere ulaştırıyor. Canı gönülden isterseniz hayallerinize ulaşmaya hiçbir şey engel olmuyor." diye konuştu.

- "Beni gören çiftçi olduğuma inanmıyor"

Kadın çiftçi olarak ilk zamanlar çok zorlandığını, çevresinden tepki aldığını dile getiren Bayazit, işlerinde başarılı olmasının ardından çevresindeki kadınların kendisini örnek aldığını dile getirdi.

Daha önce kendisine tepki gösteren kadınların da kendisi gibi üretim yapmaya başladığını belirten Bayazit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben lise mezunuyum. Hiç hayal etmezdim çiftçi olup, üretim yapıp, böyle işlerle uğraşacağımı. Hiçbir şeyin yaşı ve zamanı yoktur diye düşünüyorum. Eşimin bu işleri çok sevmesi ve arazilerimizin olması, bu işleri yapmamızı kolaylaştırdı. Beni gören çiftçi olduğuma inanmıyor. Bunun ayıbı günahı yok, üretiyoruz ve ekmek paramızı buradan kazanıyoruz. Çok şükür gelir seviyemiz de gayet yüksek. Çocuklarımızı istediğimiz şekilde yetiştiriyoruz, istediğimiz eğitimi verebiliyoruz. Çiftçilik çok zor ama çok güzel bir meslek. Özellikle organik tarım yapıyorsanız içiniz biraz daha rahat. Daha güvenilir gıdalar bırakıyoruz."