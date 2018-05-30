Domates fidesi zannettikleri kenevir bitkisi çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kullanılmayan metruk bir evin bahçesine ekilmiş 170 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Gündoğdu Mahallesi'ndeki metruk bir eve operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda, vatandaşlar tarafından domates fidesi olarak tanımlanan bitkinin Hint keneviri olduğunu belirledi.

Yerinden sökülen 170 kök kenevir bitkisi muhafaza altına alırken, ekimi yapan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.