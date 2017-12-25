Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Dolabında el bombası bulunan FETÖ sanığı polise hapis cezası

- Sivas'ta yargılanan eski polis, el bombası bulundurmaktan 3 yıl 9 ay, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:50
Dolabında el bombası bulunan FETÖ sanığı polise hapis cezası
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski özel harekat polisine, el bombası bulundurmaktan 3 yıl 9 ay, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu Hasan Avşar ile avukatı hazır bulundu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'tan mesajlaştığı, Bank Asya hesabını aktif kullandığı, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı değerlendirilen Kimse Yok mu Derneğine yardım yaptığı, Özel Harekat Şubesindeki dolabında el bombası bulundurduğu öne sürülen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Avşar, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, dolabında patlayıcı madde muhafaza etmekten 3 yıl 9 ay hapis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim