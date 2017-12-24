Dokuma tezgahından hayallere açılan kapı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde, ev hanımları aile bütçesine katkı sağlamak ve kendi iş yerlerini açmak amacıyla kirkit halı dokumayı öğreniyor.

Avanos Halk Eğitim Merkezi ile Türkiye İş Kurumu işbirliğinde açılan halı dokuma kursu kapsamında, ilçedeki özel bir firmaya ait atölyede eğitim alan ev hanımları, meslek edinme imkanına kavuştu.

Anadolu'nun önemli kültürel değerlerinden "kirkit" dokuma halının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tezgah başına geçen kursiyerler, eğitim sonunda hayallerine kavuşabilmenin planını yapıyor.

Kimisi bölgede turizm amaçlı dokuma halı satışı yapan firmalarda iş başı yaparak, kimisi de evine kuracağı tezgahta veya açacağı iş yerinde dokuyacağı halıları pazarlayarak, aile bütçesine ve ekonomiye katkı sağlamayı hayal ediyor.

Kursta, uzmanlardan eğitim alarak mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışan ev hanımı Çiğdem Uğur, halı desenli çantalar dokuyarak, çevre illerde pazarlamayı düşündüğünü belirtti.

Evi için dokuma tezgahı yaptırdığını anlatan Uğur, "Kurs bitiminde kendi işimi yapmaya başlayacağım. Kendimi çok şanslı hissediyorum, artık evde boş boş oturmayacağım. Eşim asgari ücretle çalışıyor, en azından evimizin kirasını ben ödeyeceğim. Eşimin yükümlülüğü biraz daha azalacaktır." diye konuştu.

Uğur, daha önce hiçbir deneyimi olmadığı dokumacılıkta, kısa sürede önemli tecrübeler edindiğini, düşündüğü deseni ilmek ilmek halıya uygulayabildiğini aktardı.

Kursiyer ev hanımlarından İlknur Sezer Öncü ise dedesinden kalan eski evi restore ederek, eşiyle restoran açmayı hayal ettiklerini, iş yerinin bir bölümüne kuracağı halı tezgahlarında ortaya çıkardığı ürünleri de müşterilerine satmayı hedeflediğini söyledi.

- 1 metrekaresi 1 ay sürüyor

Dokuma kursunda öğretici olarak görev yapan Makbule Menekşe de Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistlerin dokuma halılara ilgi gösterdiğini, bu kapsamda hizmet veren sektördeki kuruluşlarda yeni elemanlar yetişmediği için kursiyerlerin rahatlıkla iş imkanı bulabileceklerine dikkati çekti.

Bir metrekare boyutundaki dokuma halının yaklaşık bir ayda tamamlandığını, bu nedenle fabrika üretimi emsallerine kıyasla daha kıymetli olduğuna değinen Menekşe, eğitime katılan ev hanımlarının kurs bitiminde ister evine kuracağı tezgahlarda, ister bölgedeki kuruluşlarda gelir getirici işler yapmaya başlayabileceklerini vurguladı.

Menekşe, kursun turizme de önemli katkı sağlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu eğitim, turizm sektörü açısından da iyi olacak, yeni eleman yetişmiyordu. Bu sayede yeni kişiler yetişmiş oluyor. Tezgaha, çözgülerin yerleştirilmesinden ilmek atmaya ve desen uygulamaya kadar her konuda eğitim veriyoruz. Dokumacılık, unutulmaya yüz tutan bir meslek. İlmek ilmek uğraşıldığı için çok zahmet gerektiriyor, maliyeti de yüksek bir iş."

Avanos Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Gürbüz ise ilçede sosyal güvencesi olmayan 15 ev hanımına meslek edindirerek, aile ekonomisine katkı sunabilmeleri sağlamak amacıyla kursun açıldığını, yoğun talep nedeniyle gelecek dönemlerde tekrarlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

