Dokuma kurslarında üretilen halı ve kilimler satışa çıktı

SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu tarafından köylerinde açılan dokuma kurslarını tamamlayan kursiyerler üretime geçti.



Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, HEM Müdürü Tuncay Baral, halıcılık öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, ilk ürün satışının yapıldığı iş adamı Ercan Yamancan ve kursiyerlerle birlikte Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı’ya dokuma atölyelerinde üretilen halı ve kilim örneklerini hakkında bilgi veren Baral, kursları tamamlayarak üretime geçen kursiyerlerin ürün satışları ile birlikte aile ekonomilerine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşçı, "Kursların başarıyla tamamlanması ve üretim aşamasına geçilmesinin memnuniyet verici. İlk ürünü satın alan iş adamı Ercan Yamancan’a da teşekkür ediyorum." dedi.

