Doğuştan elleri olmayan Emre biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğuştan iki eli olmayan 14 yaşındaki Emre Kundak, biyonik el için kendisine destekte bulunulmasını bekliyor.
HATAY (AA) - Dörtyol ilçesinin Ocaklı Mahallesi'nde yaşayan Hira İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emre Kundak, AA muhabirine, engelline rağmen hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını söyledi.
Babasının ısrarıyla eğitim hayatına başladığını ve elleri olmamasına rağmen 8. sınıfa kadar geldiğini belirten Kundak, ilk hayali olan hafızlığı kazandığını anlattı."İlk hayalim olan hafızlığı kazandım"
Baba Zekeriya Kundak da evladının mutlu olabilmesi için çabaladıklarını, tek dileğinin oğlunun bir an önce biyonik ele kavuşması olduğunu belirtti.
Anne Gülizar Kundak da oğlunun eline kavuşması halinde daha güzel işler başarabileceğini belirtti.
Hira İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Ekber Türkoğlu, Emre Kundak'ın iki eli olmamasına rağmen azmiyle diğer öğrencilere örnek teşkil ettiğini aktardı.
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