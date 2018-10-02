Doğunun lezzetlerini Türkiye'ye sunuyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır'da yaşayan girişimci Zeynelabidin Kızılkaya, babasından kalma küçük işletmeyi büyüterek Doğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel süt mamullerini Türkiye pazarına sunuyor.

Kızılkaya, kent merkezine bağlı Yaycı köyü yakınlarında kurduğu tesiste, babasından kalan mandıracılık mesleğini geliştirerek son teknoloji makinelerle seri üretime geçti.

Bölgede bilinen çeçil, Van otlu peynir, Ağrı tulum peyniri, dil peyniri, örgü peyniri, Kars teker kaşarı, Kars göbek kaşarı, köy peyniri, Ardahan yayık tereyağı gibi ürünler başta olmak üzere birçok lezzeti bugünün şartlarına uydurarak geliştiren Kızılkaya, ürünlerini ülke pazarına sundu.

Kısa sürede 9 şehirde 12 bayi oluşturan Kızılkaya, onlarca kişiye istihdam sağlayıp kent merkezi ve köylerdeki yaklaşık 1500 yerden topladığı sütlerden elde ettiği ürünleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki satış noktalarından ve internet üzerinden satışa sunuyor.

Girişimci Zeynelabidin Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin 1965 yılında babası tarafından kurulduğunu ve kendisinin bu işletmeyi bugünün şartlarına uyarlayarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Mevcut tesislerin 2010 yılında kurulduğunu ve o günden beri birçok süt ürününü piyasaya sunduklarını belirten Kızılkaya, ilk olarak kaşar peyniri üretmeye başladıklarını dile getirerek, "Kaşar peynirini geliştirdik, gerekli tecrübeyi edindik ve süt ile alakalı bütün verilere sahip olduk. Daha sonra bölgenin ihtiyacı olan köy peyniri, Kars bölgesinde satılan teker kaşar, Van bölgesinde satılan Van otlu peyniri, Erzurum bölgesinde satılan çeçil peyniri gibi ürünlere yöneldik. Yapımlarını öğrendik, Ar-Ge çalışmalarını yaptık, bu bölgede üretilen ve batıda talep gören bütün ürünlerin yapımını öğrendik. Şu anda bölgede yapılabilen neredeyse bütün ürünleri yapıyoruz." diye konuştu.

"Yöresel lezzetleri geliştirdik"

Bölgede asırlardır yapılan süt ürünlerinin doğallığını bozmadan, teknolojiden de faydalanarak kullanıma sunduklarını aktaran Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Mesela Van otlu peynirini ambalajlayarak Türkiye'nin her bölgesine gönderme olanağı sunduk, çok güzel talep gördü. Bölgede taze kaşar yapılmazdı. Van otlu peynirini salamura şeklinde yapıp Van bölgesinde de satabiliyoruz. Kars'ta yapılan birçok peyniri burada ürettik, daha albenili, daha endüstriyel hale getirerek piyasaya sunduk."

"Büyük bir aile olarak bu işten ekmek yiyoruz"

Kurduğu işletmenin her geçen gün büyüyerek daha geniş bir kitleye hitap ettiğini ve bunun da yöre halkı için gelir kapısı oluşturduğunu dile getiren Kızılkaya, "Aile şirketi olarak başladığımız bu işte 2010 yılından sonra her yıl kişi sayımızı artırdık. Şu anda tesisimizde 33 çalışanımız, 10 şoförümüz, 1500'e yakın müstahsilimiz var. 12 bayimiz var, 9 ilde aktif bir şekilde çalışıyoruz. Büyük bir aile olarak bu işten ekmek yiyoruz." dedi.