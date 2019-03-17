Doğuda 4 il için çığ ve kar uyarısı yapıldı

VAN (AA) - Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, Muş'ta 2, Hakkari'de 0, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 4 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacak, kuzey ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Van, Hakkari ve Bitlis'te 294 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Başkale'de 30, Gürpınar’da 18 ve Bahçesaray ilçesinde 1 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Hakkari

Hakkari'de kar nedeniyle 144 mezra ile 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yerleşim yerlerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunda Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından çalışma sürdürülüyor.

Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kurtkan, köy yollarında genişletme çalışmasının da devam ettiğini bildirdi.

Hakkari'de çığ altında kalan yaklaşık 80 hayvan telef oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üzerilerine çığ düşen ahırlarda bulunan yaklaşık 80 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve sağanak nedeniyle ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akkaya köyünde yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü.

İlk belirlemelere göre, çöken ahırların altında kalan yaklaşık 80 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Köylüler, bazı hayvanları kar kütlesinin altından kurtardı.

Köy muhtarı Ramazan Kaya, yaptığı açıklamada, çığın sabah saatlerinde düştüğünü belirterek, "Çok büyük bir çığdı. Köylüler kendi imkanlarıyla bazı hayvanları sağ çıkarttı, kalan hayvanları da çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.