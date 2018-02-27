'Doğubayazıt'a bir yılda 20 yılda yapılamayan hizmetleri yaptık'

AĞRI (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi Başkan Vekili Ulaş Akhan, "Görevi devraldığımızda öncelikle yol, su, kanalizasyon, imar ve temizlik işleri gibi temel belediyecilik hizmetlerini sıfırdan ayağa kaldırmak için ekiplerimizle kolları sıvadık. Çok şükür 1 yılda, ilçede 20 yıldır yapılmayan hizmetleri, yatırımları gerçekleştirdik." dedi.

İlçede, görevlendirme yapılmasının ardından çalışmalara başlayan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan yönetimindeki belediye ekipleri, 20 yıldır yapılamayan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Doğubayazıt Belediyesince temizlik çalışmaları kapsamında bir yılda, 650'si yeni olmak üzere bin adet çöp konteyneri, ilçe genelindeki önemli noktalara yerleştirildi. İlçedeki eski çöp konteynerlerinin de belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakım ve onarımları yapıldı.

"Görevlendirme öncesi Doğubayazıt her açıdan içler acısı durumdaydı"

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede örneklerine çok az rastlanabilecek belediyecilik anlayışını hakim kıldıklarını belirtti.

20 yıldır vatandaşın çöpünü dahi toplayamayan belediyeden köylere kadar temizlik hizmeti sunan, kendi katı atık aktarım tesisini kuran, ilçedeki bütün çöp kutuları ve konteynerlerini yenileyen belediyeye dönüştüklerini anlatan Akhan, şöyle devam etti:

"Görevlendirme öncesi Doğubayazıt her açıdan içler acısı durumdaydı. Görevlendirme öncesi Doğubayazıt her açıdan içler acısı durumdaydı. İlçede yaşayan vatandaşlarımız, doğru dürüst yolu olmayan, çevre sağlığını tehdit eden metruk yapıların mantar gibi çoğaldığı, çöplerin gelişi güzel yığıldığı, mahalle aralarının pis kokudan geçilmediği, tabiri yerindeyse köy görünümlü şehirde yaşamını idame ettirmeye çalışıyordu. Hatta çöp konteyneri ile tanışmayan caddelerimiz, sokaklarımız vardı."

Kendilerinin ise belediyecilikte çığır açtıklarını anlatan Akhan, "Görevi devraldığımızda öncelikle yol, su, kanalizasyon, imar ve temizlik işleri gibi temel belediyecilik hizmetlerini sıfırdan ayağa kaldırmak için ekiplerimizle kolları sıvadık. Çok şükür 1 yılda, ilçede 20 yıldır yapılmayan hizmetleri, yatırımları gerçekleştirdik." dedi.

"İlçe merkezi dışındaki mahalleler çöp konteyneri ile tanıştı"

Doğubayazıt Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Cevdet Öztürk ise yeni alınanlarla ilçedeki çöp konteyneri sayısının 2 bine ulaştığını aktardı. Temizlik ekibinin bütün cadde ve sokakları gece gündüz çalışarak temizlediğini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Kaymakamımız Ulaş Akhan, Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladıktan sonra bir sene içerisinde bine yakın çöp konteynerini ilçemize kazandırdı. Dolayısıyla bu zamana kadar temel belediyecilik hizmetlerinden yoksun kalan ilçe merkezi dışındaki mahallelerimiz çöp konteyneriyle tanışmış oldu. Temizlik ekibimiz artık girilmedik sokak bırakmadan gece gündüz çalışıyor. Bu konuda belediye olarak çok büyük aşama kaydettik ve ilerlemeye de devam ediyoruz."

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bakım, onarım hizmeti verdiklerini de dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bölgede bir ilk olarak belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan mobil aracımız sayesinde şehir merkezi ve köylerde çöp kutuları ve konteynerlere bakım, onarım çalışması yapıyoruz. Mobil aracın içinde yer alan halı yıkama makineleri, jeneratör, su tankı, spiral, matkap, kaynak ve boya makinesi ile ibadethaneler ve okullar başta olmak üzere kurumlarımızın iç ve dış temizliğini gerçekleştiriyoruz."

Öztürk, temizlik çalışmaları çerçevesinde eskiyen çöp kutuları ve konteynerlerini de yerinde ve pratik şekilde onararak tekrar hizmete sunduklarını kaydetti.